Napoli ydmyger Juventus

Juventus fik fredag aften noget af en endefuld af den italienske Serie A's førerhold, Napoli.

Det blev nemlig en af den slags aftener for Juventus, som man bare gerne hurtigst vil glemme.

For Napolis offensivspillere Victor Osimhen og Khvicha Kvaratskhelia gjorde det surt at være forsvarsspiller for Juventus. De to profiler gjorde mere eller mindre, som det passede dem på Stadio Diego Armando Maradona i Napoli.

Fem gange lykkedes det for napolitanerne at sende bolden forbi Juventus-keeper Wojciech Szczesny, og da Juventus kun selv formåede at nette en enkelt gang, var 5-1-sejren til Napoli en realitet.

Nede 0-2 fik Juventus et snert af håb i slutningen af første halvleg. For selv om Napoli var bedst og foran efter scoringer fra Osimhen og Kvaratskhelia, nåede Juventus' argentinske verdensmester Angel di Maria at sende læderet forbi Napoli-keeper Alex Meret inden pausefløjtet.

Juventus har ikke lukket et eneste mål ind i klubbens seneste otte ligakampe og havde i Serie A - inden fredag aften - kun lukket syv mål ind i det hele taget. Den statistik blev fuldstændig ødelagt af den offensive napolitanske målmaskine.

Det samlede antal mål lukket ind for Juventus blev nemlig tæt på fordoblet efter en anden halvleg, hvor Napolis offensiv sprudlede.

Først flugtede forsvarsspilleren Amir Rrahmani et fladt hjørnespark i nettet, så fordoblede Osimhen sin måltotal i kampen med et elegant hovedstød, inden indskiftede Eljif Elmas slog sidste søm i Juventus-kisten.

Resultatet betyder, at Napoli lægger afstand til Juventus i toppen af tabellen.

Ti point er afstanden mellem klubberne. Juventus kan desuden miste sin andenplads, når AC Milan lørdag møder Lecce.