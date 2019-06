Ned med ikonisk stadion - det nye koster fem milliarder

Milan og Inter har besluttet at rive det berømte stadion San Siro ned og bygge et helt nyt ved siden af. Pris: Lidt over fem milliarder

Står det til de italienske storklubber Inter og Milan, bliver det ikoniske stadion San Siro revet ned inden for tre år.

De to klubber, der deler det enorme stadion, har nemlig over for byens borgmester Giuseppe Sala afslået at renovere San Siro og i stedet sendt planerne om et nyt byggeprojekt af sted. Det skriver den italienske avis La Repubblica.

Efter planen skal det nye stadion bygges på den store parkeringsplads foran San Siro og stå klar i sommeren 2022. Prisen er anslået til 700 millioner euro, hvilket svarer til 5,23 milliarder kroner.

Grunden til, at de to Milano-klubber hellere vil bygge et helt nyt stadion end at foretage en gennemgribende af den næsten 100 år gamle konstruktion, er, at det dels er både kostbart og tidskrævende, men de to klubber vil også være nødsaget til at spille med begrænset kapacitet i et godt stykke tid - ja, måske endda være nødsaget til alligevel at skulle skifte til et andet stadion.

Derfor er det bedre med et nyt og færdigt stadion, der efter planen vil blive bygget et stykke ned under gadeniveau, så det ikke tårner så højt op i bybilledet, som det nuværende San Siro.

Konstruktionen af det nye stadion vil - såfremt bystyret i Milano godkender planerne - blive skudt i gang om godt og vel et års tid, når den kommende Serie A-sæson er forbi.

