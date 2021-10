Nedlægger Juventus i overtiden

Det endte med en fæl nedtur for Juventus, da holdet onsdag tabte 1-2 hjemme til Sassuolo i Serie A.

Det afgørende mål blev sat ind af Sassuolos midtbanespiller Maxime Lopez fire minutter inde i overtiden.

Dermed blev Juventus sat endnu et skridt tilbage i den bedste italienske fodboldrække, hvor adskillige hold er ved at løbe fra Torino-mandskabet.

Sassuolo havde stor ære af kampen og stressede konstant Juventus-spillerne, der manglede idéer og handlekraft kampen igennem.

De farlige Juventus-chancer kom kun efter individuelle aktioner, som da Paulo Dybala hamrede bolden på stolpen i første halvleg.

Sassuolo slap med skrækken og viste kort før pausen, hvorfor holdet er et af de mest seværdige i Serie A.

Efter nogle hurtige pasninger endte midtbanespilleren Davide Frattesi med at komme helt fri i feltet og score til 1-0. Oplægget stod Grégoire Defrel for.

Juventus famlede videre efter storspillet i anden halvleg og fik fremskaffet en udligning efter en dødbold.

Dybala sendte en god aflevering ind til Weston McKennie, som headede 1-1-målet i nettet et kvarter før tid.

Juventus var efterfølgende i stand til at etablere et pres mod Sassuolo, som kæmpede heroisk for at forsvare sig.

Det lykkedes, og ikke nok med det udnyttede udeholdet en kontrachance dybt inde i overtiden.

Bolden blev sendt hen til den italienske landsholdsspiller Domenico Berardi, og med en formidabel aflevering fandt han Maxime Lopez, der listigt chippede den over Juventus-keeperen Mattia Perin.

Nederlaget var tungt for Juventus, som lige var kommet på nogenlunde ret kurs efter en frygtelig start på sæsonen.

Juventus havde vundet fire ligakampe i træk inden sidste rundes 1-1-deling ude mod Inter.

Nu er holdet endnu en gang sat tilbage i kampen om at indhente topholdene.

Juventus er nummer syv i tabellen med 15 point efter 10 kampe. AC Milan topper rækken med 28 point.

Sassuolo har et point færre end Juventus som nummer ni.

Atalanta vandt onsdag 3-1 ude over Sampdoria. Joakim Mæhle spillede hele kampen for Atalanta, mens Mikkel Damsgaard sad ude med en skade for Sampdoria.

Atalanta er nummer fire med 18 point for 10 kampe.