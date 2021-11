Nedslående melding: Færdig for i år

Den danske landsholdsspiller Mikkel Damsgaard kommer ikke til at spille mere fodbold dette år.

Det bekræfter danskerens klub, Sampdoria, til TV2 Sport.

Meldingen kommer efter en længere skadesperiode for Damsgaard, der døjet med infektion i sit knæ, som har betydet, at han i noget tid har været indlagt og i sidste ende måtte igennem en operation.

Den operation er han nu ved at komme sig efter, og det kræver fortsat behandling og genoptræning, forklarer den italienske klub.

- Vi har fået følgende melding fra vores medicinske stab: Damsgaards situation går stille og roligt fremad, og han har det meget bedre. Han havde en infektion i knæet, der krævede et indgreb, oplyser Sampdoria og fortsætter.

- I øjeblikket er han i gang med at modtage behandling og fysioterapi for at komme stærkt tilbage, men det tager tid, meddeler Sampdoria.

Mikkel Damsgaards holdkammerat i Sampdoria, Antonio Candreva, dedikerede i lørdags sin scoring til danskeren ved at sende en hilsen til ham med beskeden 'ikke giv op.'

Den 21-årige dansker har været i Sampdoria siden sommeren 2020.