Nedtur for tidligere FCK'er: 35-årig snupper hans plads

Den tidligere FCK-keeper Robin Olsen har fået problemer i AS Roma.

Den svenske landsholdsmålmand har været førstevalg hele sæsonen, men var blevet sendt ud på bænken i onsdagens Serie A-kamp mod Fiorentina.

Olsen, der kom til Roma fra den danske hovedstad efter en succesfuld VM-slutrunde, har været meget svingende i sin første sæson i italiensk fodbold, og det har nu kostet ham pladsen i buret.

Efter weekendens 1-4-nederlag til Napoli valgte Roma-træner Claudio Ranieri i stedet at give 35-årige Antonio Mirante chancen fra start mod Fiorentina.

Den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport skrev i sidste uge, at AS Roma ønsker at sælge svenskeren til sommer. Avisen mener også at vide, at Mirante skulle have gode muligheder for at beholde pladsen i resten af sæsonen.

Det var den spanske sportsdirektør Monchi, der hentede Robin Olsen til klubben, men han er nu færdig i Roma, og det samme er Eusebio Di Francesco, som sad på trænerbænken, da sæsonen begyndte.

Robin Olsen har spillet 27 Serie A-kampe og var indtil i onsdag aften kun gået glip af et par kampe på grund af skader. Hans afløser i buret fik ikke den perfekte start.

Mirante lukkede to mål ind, da romerne hjemme måtte nøjes med 2-2. Den tidligere Brøndby-spiller Christian Nørgaard så i lighed med Robin Olsen hele opgøret fra bænken.

