Nu er de enige: Exit Eriksen

Christian Eriksen og Inter er enige om betinglerserne for en ophævelse af kontrakten

Så blev de enige, Christian Eriksen og hans italienske klub Inter, om betingelserne for hans afgang og ophævelse af kontrakten.

Det fortæller en kilde meget tæt på klubben til Ekstra Bladet.

Danskeren har sammen med sin hollandske agent, Martin Schoots, været i Milano for at få papirarbejdet på plads, og kun et par mindre tekniske og juridiske detaljer mangler, før Inter fredag eller lørdag offentliggør resultatet af forhandlingerne.

Samme kilde forstår på Eriksens agent, at Eriksen nu vil fortsætte sin genoptræning hjemme i Odense, og de kommende måneder vil så vise, hvorvidt og hvordan han kan genoptage sin karriere i OB, Ajax eller et tredje sted.

I Italien kunne det ikke blive, fordi Christian Eriksens hjertestarter, som han fik indopereret i sommer, er ulovlig at spille med i italiensk fodbold.

Christian Eriksen har siden EM været delvist bosat i Odense med sin kæreste, Sabrina, og parrets to børn.

Ekstra Bladet forsøger at indhente en kommentar fra hans agent, Martin Schoots.