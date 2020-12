Nu er der godt nyt

Simon Kjær træner nu for sig selv i Milan, og dermed har han taget et pænt skridt mod at blive klar til at spille kampe igen

Siden Simon Kjær blev skadet i Milans Europa League-kamp mod Celtic 3. december, så har han ikke været at finde til milanesernes kampe.

Men nu er landsholdsanføreren begyndt at træne igen.

Det er dog kun for sig selv, skriver Tuttomercatoweb.

Kjær er ikke den eneste, der træner på den måde i Milano-klubben, da svenske Zlatan Ibrahimovic ligeledes har træning alene på klubbens træningsanlæg Milanello tirsdag.

For Ibrahimovic' vedkommende har skadespausen været endnu længere, da han spillede sin seneste kamp 22. november, hvorefter det dog alligevel er lykkedes for Milan-holdet at vinde fire af deres seks kampe - og spillede de to øvrige uafgjort.

Milan spiller deres næste kamp er mod Genoa onsdag, hvor forskellige italienske medier har skrevet, at der var en mulighed for, at den svenske angriber kunne være med på bænken fra kampens start.

Dog var han ikke med i forberedelserne til kampen, ligesom det var tilfældet for den danske forsvarsspiller Kjær.

De to skandinaver kom til klubben tilbage i januar, hvorefter Milan siden har været flyvende, og i denne sæson ligger de på førstepladsen i Serie A.