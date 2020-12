Nu er det officielt: Skifter navn til Diego Maradona

Så er det blevet officielt: Fodboldklubben SSC Napolis hjemmebane bliver nu omdøbt fra Stadio San Paolo til Stadio Diego Armando Maradona.

Det oplyser bystyret i Napoli fredag.

'Med en resolution, der blev vedtaget i dag, er stadion blevet navngivet efter Diego Armando Maradona.'

'Resolutionen blev foreslået af borgmester Luigi de Magistris og af den ansvarlige for byens stednavne, Alessandre Clemente, og den blev skrevet under af hele byrådet, der mødtes i Palazzo San Giacomo,' oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

På forhånd var navneskiftet ventet som en hyldest til klubbens - og måske verdens - største spiller gennem tiderne, der gik bort 25. november blot 60 år gammel. Men da Stadio San Paolo er kommunalt ejet, skulle skiftet altså tages op i byrådet - der omvendt handlede ganske hurtigt og effektivt i sagen.

Diego Maradona kom til Napoli som verdens dyreste fodboldspiller i 1984, efter at klubben i et par sæsoner havde spillet under vanlig standard.

Med ham som drivkraft spillede klubben sig i 1987 frem til sit første italienske mesterskab, og Maradonas status steg til uanede højder i den syditalienske by.

Med den argentinske spiller på holdet vandt Napoli endnu et mesterskab (1990), pokalturneringen (1987), den italienske Super Cup (1990) og UEFA Cup'en (1989).

I 1991 havde hans kokainforbrug taget så meget overhånd, at han blev fanget i en dopingtest og fik 15 måneders karantæne, og da han forlod Napoli i 1992, var det til en vis grad i unåde.

Men minderne om ham levede videre blandt napolitanerne, der aldrig siden er blevet forkælet med et italiensk mesterskab og faktisk i to sæsoner var nede at vende i Serie C.

Du kan læse mere om Maradons forbindelse til Brøndby og om hans dyrkelse i Napoli ($)

Utrolige scener: Napoli hylder sin helgen

Ikonisk trøje solgt: - Jeg takker dig

Nægter at hylde Maradona: Nu får hun dødstrusler

Datteren brød sammen