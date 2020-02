Nu forsvarer han Eriksen

Christian Eriksen har blot spillet knap halvanden kamp for Inter, siden skiftet fra Tottenham for et par uger siden, men der rettes ikke desto mindre allerede kritik mod danskeren i flere italienske aviser.

På dagens pressemøde forsvarede Inter-manager Antonio Conte dog Eriksen, som han er stærkt tilfreds med at have hentet til Milano.

- Han er en fodboldspiller, der netop er ankommet til Inter, og vi er heldige med at have fået fat i ham. Han har meget præcise karakteristika - vi hentede ham fordi, at han passer til vores filosofi. Vi skal arbejde med ham fra et offensivt og defensivt perspektiv, fordi han er kommet ind i en hel ny verden, siger Conte ifølge Football Italia.

Christian Eriksen skal finde sig til rette i italiensk fodbold. Foto: Miguel MEDINA / AFP/RITZAU SCANPIX

Ifølge Conte er det imidlertid langt fra gnidningsfrit at skifte fra England til Italien, på grund af de spillemæssige forskelle mellem de to lande.

- Italiensk fodbold er mere taktisk præget - i udlandet er de ofte ikke særligt fokuseret på visse situationer. Han har ret til at få tid til at forstå vores ideer.

Inter brager i morgen aften sammen lokalrivalerne fra AC Milan på San Siro. Zlatan Ibrahimovic og Simon Kjær forventes begge at være klar til opgøret.