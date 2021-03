Nu griner ingen af Eriksen

Havde man i efteråret dristede sig til at sige til folk i italiensk fodbold, at Inter i marts ville ligne en vinder af Serie A med Christian Eriksen i en afgørende rolle på den offensive midtbane, havde det nok affødt en del mavekramper af grin her og der.

Som vi nærmer os 1. april, er der dog ikke mange hysteriske latteranfald tilbage. Bortset fra den blå-sorte del af Milano selvfølgelig.

For Massimiliano Allegri er det egentlig sund fornuft, der ligger til grund for transformationen af Christian Eriksens betydning for Inter - og for forholdet mellem danskeren og cheftræner Antonio Conte.

For det minder i bund og grund om det, han selv oplevede med Paulo Dybala, da han hentede argentineren til Juventus i 2015.

Det forklarede han søndag i tv-studiet hos Sky Sport Italia.

- Inter blev nødt til at gøre det samme, som jeg gjorde med Dybala. Da han ankom fra Palermo, sagde jeg til ham: 'Du kan ikke spille angriber i Juventus'.

Massimiliano Allegri med Serie A-trofæet i 2019. Det vandt han alle fem sæsoner, han var i Juventus. Foto: Jonathan Moscrop/AP/Ritzau Scanpix

- I Palermo var du angriber, men du begyndte 50 meter fra mål. Du skal ligge i en dybere rolle, for ellers vil hele holdets balance være dårlig.

- Eriksen kom fra Premier League, hvor der ikke er nær så mange taktikere. De lukker ikke af for dig så hurtigt, du har mere plads at bevæge dig i. Han kan være en trequartista (den offensive midtbanespiller mellem midtbane og angreb, red.) dér.

Juventus snubler overraskende i jagten på Inter

- Her i Italien skal du trække ham yderligere ti meter tilbage, og så kan han lægge bolden præcis, hvor han har lyst, sagde Allegri.

Ifølge manden, der hentede 11 trofæer til Juventus på seks sæsoner, er det præcis, hvad der har gjort udslaget for Eriksen og Conte.

Inter fører Serie A med seks point ned til AC Milan, der tilmed har spillet en kamp mere. Næste kamp er 3. april efter landskampspausen, hvor Inter møder Bologna på udebane.

Inter skulle have spillet mod Sassuolo i weekenden, men kampen blev udsat som følge af et coronaudbrud i truppen.

Af samme grund valgte de italienske sundhedsmyndigheder at beslutte, at ingen Inter-spillere trods en forestående landsholdsamling for flere af spillerne måtte bryde deres isolation.

Sidenhen blev der dog givet dispensation til Eriksen, der nu har tilsluttet sig den danske landsholdstrup.

