Nu har den hvide Pelé fået fred

Efter at have kæmpet med kræft gennem længere tid døde Pietro Anastasi fredag. Og det begræder de i Torino

Pietro Anastasi er død.

71 år gammel kapitulerede den gamle angriber fredag efter at være hårdt ramt af kræft gennem længere tid.

Selvom han for længst havde indstillet sin aktive karriere, ja der findes tonsvis af fodboldfans, der aldrig nogensinde har set ham spille, så var det et chok for Juventus, da nyheden om hans dødsfald kom.

Ikke fordi Pietro Anastasi på den måde var en ener i hverken Juventus eller italiensk fodbold. Han var en formidabel målscorer i 1970'erne, jovist, men han er ikke blandt de mest scorende hos Den Gamle Dame.

Han har heller ikke været i nærheden af flest spillede kampe for klubben, og han repræsenterede endda klubber både før og efter opholdet i Juventus.

Men Pietro Anastasi var noget andet.

Slog Harald Nielsens rekord

I otte sæsoner fra ankomsten i 1968 var Pietruzzu, som de kom til at kende ham som i Torino, en eminent holdspiller. Sjældent havde de oplevet så dedikeret en ildsjæl, som han viste sig være.

Og det var nu ikke fordi, der ikke var forventninger.

For sicilianeren Anastasi havde scoret flittigt for Varese i sæsonen op til - og tilmed scoret et mål for Italien i finalen, da Gli Azzurri blev europamester i sommeren 1968. Derfor måtte Juventus betale 650 millioner lire for angriberen, hvilket på det tidspunkt var verdensrekord. Lige en snert mere end det, Inter havde betalt for danske Harald Nielsen året inden.

Den rekord holdt i øvrigt fem år, så købte FC Barcelona Johan Cruyff i Amsterdam, hvilket er en anden historie.

Da var Anastasi for længst blevet en stjerne i Juventus.

Det italienske landshold, der kvalificerede sig til VM i 1974. Bagest fra venstre: Romeo Benetti, Luciano Spinosi, Gianni Rivera, Dino Zoff, Francesco Morini og Luigi Riva. Forrest fra venstre: Fabio Capello, Giacinto Facchetti, Pietro Anastasi, Sandro Mazzola og Tarchisio Burgnich. Foto: Keystone/Getty Images

Anastasi banker bolden forbi Haitis målmand ved VM i 1974. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Han scorede 130 mål i 303 kampe for Juventus. Det er flot, men det får vist ikke ret mange til at falde bag over af benovelse. Ifølge Juventus' hjemmeside kunne han noget andet og mere end at score mål.

Hattrick på fire minutter

- Hans mod i kampene, hans akrobatiske scoringer og hans fightervilje er det, der gjorde ham til et idol og i stand til uforglemmelige optrædener - såsom hattricket mod Lazio på fire minutter efter at være begyndt kampen på bænken, skriver klubben.

Spørger man passionerede fodboldfans jorden rundt, hvem de kender som den hvide Pelé, vil de fleste sandsynligvis sige Zico - Pelés landsmand og arvtager. Men Juventus' fans brugte det samme udtryk om Anastasi, inden Zico brød igennem lydmuren.

Således dukkede der et banner op Stadio Communale, Juventus' daværende stadion, med skriften 'Anastasi, den hvide Pelé'. Et godt billede på deres kærlighed til spilleren - om end sammenligningen måske liiige var i overkanten.

Han nåede at vinde tre italienske mesterskaber, inden Juventus i 1976 byttede ham for Robert Boninsegna med Inter. Hos Milano-rivalerne måtte han nøjes med en sekundær rolle, hvorefter karrieren ebbede ud.

Han nåede 25 landskampe og scorede otte mål for Italien. På klubplan repræsentede han efter Inter Ascoli og schweiziske Lugano, inden han stoppede karrieren i 1982.

Han ernærede sig siden som både ungdomstræner og ekspert i tv.

Se også: Uhyggelige afsløringer: 13-årige piger opfordret til doping

Se også: Pivfrække billeder: Stjernens kone hygger sig på stranden

Se også: Smider tøjet: Sportsstjerner folder sig ud i kalender