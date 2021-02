Nu har Eriksen-piben en helt anden lyd

Det blev en god fødselsdag for nu 29-årige Christian Eriksen med en startplads og en 3-1-sejr over Lazio.

Efter kampen blev der sendt fine ord med på vejen til fødselaren fra byens avis og Inter-træner Antonio Conte.

Milano-avisen Gazzetta dello Sport roser Christian Eriksen og giver ham karakteren 6,5.

'Skørt koldt på San Siro, men Chris varmer det hurtigt op. To gode afleveringer til Lautaro og så en fod med i straffesparket.'

'I anden halvleg falder intensiteten. Udskiftningen ændrer ikke på, at det var en positiv test.'

Danskeren får ros efter søndagens sejr. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Eriksens egen boss, Antonio Conte, kunne også godt lide, hvad han så fra den danske landsholdsspiller mod Lazio.

- Han begynder at forstå lidt, hvad vi vil have fra ham, og det faktum, at han spillede for anden kamp i træk, synes jeg er positivt. Han spillede en meget god kamp, siger træneren ifølge Corriere dello Sport.

- Han havde nogle problemer med at falde til. Det tog ham et stykke tid at forstå italiensk fodbold, som er mere taktisk, og derudover er der nu mere intensitet end i tidligere år.

Danskeren spillede de første 72 minutter mod Lazio. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Søndag gav Eriksen et interview på italiensk, hvilket glæder Conte.

- Han er begyndt at forstå italiensk, og det er meget vigtigt, og hvad vi har brug for.

- Han er en spiller, der giver os kvalitet. Han har et godt skud. At have fundet ham er et ekstra våben for mig. Jeg er mere rolig, fordi jeg kan stole på ham.

Med sejren fører Inter og Eriksen Serie A med ét point ned til AC Milan.

Netop byrivalen venter i weekenden...

