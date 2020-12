Nu lysner det

I løbet af denne uge har der været god udvikling for den danske landsholdsanfører Simon Kjær, som han blev skadet tilbage i begyndelsen af december, da Milano-klubben mødte Celtic i Europa League.

For få dage siden kom det frem, at Kjær var tilbage på træningsbanen, hvor han træner for sig selv. Sådan er det stadigvæk, men der er udsigt til, at han kan være kampklar igen til søndagens kamp mod Sassuolo.

Det skriver det italienske medie Sky Sport Italia, hvor der bliver peget på, at Milan-træner Stefano Pioli vil tage en beslutning fredag.

For Kjær drejer det sig om en muskelskade, og han har nu et par dage til at blive helt frisk igen, når Milan skal i kamp igen på søndag. Det er desuden den næstsidste, inden de italienske klubber går på en kort vinterpause. Derefter venter en kamp på lillejuleaften mod Lazio.

Hos Milan er det i øvrigt det samme tilfælde for den svenske angriber Zlatan Ibrahimovic, som har været skadet i omkring en måneds tid nu. Derfor kan begge skandinavere være tilbage for holdet snart.

Begge spillere kom til AC Milan tilbage i januar, hvorefter norditalienerne har fået godt med medvind og i øjeblikket er på førstepladsen i Serie A med ét point ned til Inter og fire til Juventus.

