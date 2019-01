Nu reagerer politiet: Vil have Ronaldos dna i voldtægtssag

De amerikanske myndigheder har udsendt en kendelse og bedt kollegerne i Italien om at indsamle DNA fra Cristiano Ronaldo til brug i voldtægtssagen mod ham

Selv om Cristiano Ronaldo på alle mulige måder forsøger at holde sig på afstand af den amerikanske voldtægts-undersøgelse imod ham, så kan han ikke undslå sig at aflevere sin DNA.

For myndighederne i Las Vegas har udsendt en kendelse for at sikre sig netop det. Det skriver Wall Street Journal.

Kendelsen er sendt til de italienske myndigheder, der skal indsamle DNA'en fra Juventus-spilleren.

Kathryn Mayorga, den forurettede kvinde, der fik sagen fra 2009 genåbnet i efteråret, har nemlig gemt den kjole, hun havde på, den juni-aften i 2009, hvor hun altså påstår, at hun blev voldtaget af portugiseren i et Las Vegas-hotel.

Og på den kjole er der DNA-spor, der skal undersøges.

Oprindeligt blev der indgået et forlig i sagen, hvor Kathryn Mayorga fik knap 2,5 millioner kroner for aldrig at omtale den igen.

Men da hun otte år efter vurderede, at hun var blevet truet til tavshed og ikke havde været i stand til at tænke klart dengang, så fik hun medhold til at få sagen genåbnet.

Cristiano Ronaldo har indrømmet, at han har dyrket sex med Kathryn Mayorga , men at der var tale om, at det skete frivilligt. Han har hele tiden bedyret sin uskyld i forhold til anklagerne om voldtægt.

Kathryn Mayorga i selskab med Ronaldo den aften i Las Vegas. Foto: Flynetpictures.com/SplashNews

