Nu ser det sort ud

Juventus havde hårdt brug for en sejr, da der lørdag aften blev spillet derby i den italienske Serie A.

Men på udebane mod Torino lykkedes det kun Cristiano Ronaldo og co. at hive et enkelt point med hjem, da holdene spillede 2-2.

Resultatet betyder, at Juventus nu ligger nummer fire i tabellen med ni point op til førerholdet, Inter, der endda kan øge føringen senere lørdag aften.

Juventus havde ellers en masse at bevise, efter at holdet i sin seneste kamp tabte til bundholdet Benevento.

Gæsterne kom da også foran, da Federico Chiesa efter knap et kvarters spil brød igennem Torino-forsvaret og skød bolden ind med venstrebenet.

Scoringen sendte Torino-spillerne længere frem på banen, og små 15 minutter senere gav det pote, da Antonio Sanabria bragte balance i regnskabet.

Andrea Belotti hamrede et skud afsted fra kanten af feltet, men Wojciech Szczesny i Juventus-målet parerede det hårde skud. Desværre for keeperen kunne han ikke holde på bolden, og Sanabria stod klar og sendte riposten i mål.

Blot 16 sekunder skulle der gå af anden halvleg, før Sanabria kunne kalde sig for dobbelt målscorer.

Torino-angriberen opfangede en tåbelig tilbagelægning fra Dejan Kulusevski, og så kunne han alene drible mod Juventus-målet.

Her sendte han en afslutning afsted mod det korte hjørne, som Szczesny burde have haft styr på, men Juventus-keeperen fik i stedet slået bolden i eget mål.

Juventus pressede på for at udligne og sad på størstedelen af spillet i anden halvleg.

Flere gange kom Ronaldo først på indlæg, men portugiseren kunne ikke finde målet.

Først med ti minutter igen lykkedes det endelig Ronaldo at få headet bolden ind. Et indlæg fra venstrekanten blev tippet videre af Giorgio Chiellini, og imens Torino-forsvaret fejlede i offsidedisciplinen, kunne en helt fri Ronaldo sende bolden i kassen.

Chancerne væltede ind til begge hold i de sidste minutter af kampen, men sejrsmålet udeblev, og så blev der pointdeling i Torino-derbyet.

