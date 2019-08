Nu smider stjernens kone toppen

Mens stjerneangriberen Mauro Icardis fremtid er lige så usikker som det danske sommervejr, så er hans agent ikke ligefrem fuldt fokuseret på opgaven om at find en ny klub.

Agenten, som også er Icardis kone, optræder blandt andet i tv-showet Tiki Taka, hvor hun deltager som ekspert, og så skal hun også passe sin sideløbende karriere som model og Instagrammer.

På det sociale medie smed hun overdelen under et par fridage ved Comosøen.

Hun har dog også været på mærkerne i dette transfervindue, hvor hun senest kunne afvise, at husbonden skulle til AS Monaco, som der ellers havde været rygter om.

Icardi lignede umiddelbart en færdig mand i Inter - særligt da Manchester United-kæmpen Romelu Lukaku kom til og fik hans nummer - men lige nu ser det ud til, at han må vente med et skifte, selvom Inter-træner Antonio Conte ikke har den store fidus til argentineren.

De to står sammen i tykt og tyndt. Foto: Luca Bruno/AP/Ritzau Scanpix

Den italienske sportsavis Gazetta Dello Sport har smidt angrebsstjernen på forsiden af torsdagens udgave og beretter om, at Napoli vil have et svar fra ham med det samme. Ifølge avisen vil det blive et nej.

Agent-konen spiller hasard med hans karriere

Det stemmer overens med de oplysninger, som den italienske transferguru Gianluca Di Marzio har frembragt, for angiveligt vil Icardi kun til Juventus.

De italienske mestre har dog en proppet trup, som skal tyndes ud, hvis der skal blive plads til ham. Det ser dog mere end svært ud med kun halvanden uge til transfervinduets lukning.

