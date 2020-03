Nu taler coronasmittet legende

Paolo Maldini håber at være sygdomsfri inden for en uge. Han blev i sidste uge testet positiv for covid-19

Milan-legenden Paolo Maldini er som mange andre italienere ramt af coronavirussen.

Fredag blev han testet positiv for covid-19, og også hans 17-årige søn Daniel er ramt. Begge er dog ved god mod, og Paolo Maldini forventer at være frisk inden for en uge.

Det siger den 51-årige tidligere forsvarsgenral i AC Milan i en videohilsen til sine mange følgere på Instagram.

- Jeg vil gerne takke alle de personer, der via beskeder og sociale medier har udtrykt deres kærlighed og også deres bekymring for mit og min søns helbred.

- Vi har det godt og burde være sluppet af med virussen inden for en uge. Tak for jeres kærlighed, som virkelig aldrig mangler, siger Paolo Maldini, der også sender en særlig hilsen til de mange mennesker, der i øjeblikket kæmper hårdt for at holde dødstallet i Italien nede.

17-årig Daniel Maldini fulgte i far og farfars fodspor, da han i februar fik debut for Milan. Foto: Spada/Lapresse/AP/Ritzau Scanpix

Landet er det hårdest ramte i verden, og særligt i den nordlige del, hvor Maldini bor, har mange mistet livet som følge af coronavirussen.

- Jeg vil gerne takke alle læger, sygeplejersker, sundhedsarbejdere, politifolk og ansatte hos myndighederne, som går til denne nødsituation med den største professionalisme og stort mod.

- I gør os stolte af at være italienere. Igen mange tak, siger Paolo Maldini.

Den tidligere storspiller har i dag en central rolle som teknisk direktør i AC Milan, hvor han spillede hele sine karriere.

Paolo Maldini nåede 902 kampe for klubben, han vandt syv mesterskaber og Europa Cuppen/Champions League fem gange.

Det blev desuden til 126 landskampe for Italien.

Godt nyt for Eriksen: Nu kan han forlade hjemmet

Sådan har du aldrig set Mourinho før

Se også: Flere danskere ramt af liga-lukning