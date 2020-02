Nu taler Eriksen om Real Madrid

José Mourinho har tilbudt danskeren at overtage sit hus i Milano, fortæller han i et stort interview med Gazetta dello Sport, hvor han også taler om interessen fra Real Madrid

MILANO (Ekstra Bladet): Christian Eriksen leverer et overraskende nyt kapitel til fortællingen om hans farvel til Tottenham.

London-klubben kendte nemlig til danskerens ønske om at forlade klubben længe før, at han gik ud i offentligheden med sine planer sidste sommer.

Beslutningen om at sige farvel til London var nemlig taget et år tidligere, men klubben formåede ikke at udnytte sin viden til at lande et lukrativt salg af Eriksen før Inter kom på banen med 150 mio. kr. denne vinter.

Det afslører Christian Eriksen i et interview med den italienske sportsavis Gazzetta dello Sport.

- I 2018 tog Pochettino (daværende Tottenham-manager, red.) til København for at høre, hvad jeg ville med min fremtid. Han var ved at aftale sin kontraktforlængelse, og han ville forstå sine muligheder. Jeg svarede, at jeg var indstillet på at forlade London. Jeg skylder ham så meget. Han flyttede grænserne for, hvad Tottenham kunne opnå og førte os til Champions League-finalen, fortæller Christian Eriksen.

Mauricio Pochettino forlængede sin aftale med Tottenham midt i maj 2018, og dermed skal der placeres et nyt punkt på Eriksens tidslinje, der rykker markant på historien om afslutningen i Tottenham.

Christian Eriksen skal vænne sig til spillet i Italien. Foto: Claudio Villa/Inter/Getty Images

For alle dem, der mener, at Christian Eriksens efterår er et billede på en spiller uden motivation, hvis karriere har toppet, skal altså også tage hele sidste sæson i betragtning.

En sæson, hvor Christian Eriksen var involveret i 20 mål i Premier League. Hvor han scorede fem mål og lagde op til fire fra slutningen af november og frem til nytår. Og i Champions League leverede danskeren karrierens mest effektive sæson, selvom finalen var et antiklimaks.

Det giver håb om, at Christian Eriksens dyk i Tottenham er forbigående, og når han finder sin rolle under Antonio Conte kan han finde et endnu højere niveau til gavn for landsholdet under EM-festen i Parken til sommer.

- Jeg var på udkig efter den størst mulige klub uden for Premier League. Jeg fandt den. En fodboldspillers karriere er for kort til ikke at prøve forskellige ting, siger Christian Eriksen som samtidig nedtoner mulighederne i Real Madrid.

- Før eller siden i livet bliver man nødt til at tage en beslutning, der forholder sig til de muligheder der er. Real Madrid blev i sidste ende aldrig konkrete. Der var Inter den ægte vare. Det var yderst seriøst. Og da jeg begyndte at tænke på muligheden for at spille her, så kontaktede de mig. Beslutningen var næsten helt naturlig, forklarer Christian Eriksen, der påstår, at afskeden med Tottenham-manager José Mourinho var afslappet.

- Han spurgte om jeg ville leje hans hus, fortæller Christian Eriksen med et smil på læben. José Mourinho styrede Inter i to sæsoner frem mod 2010 hvor han vandt både Champions League, mesterskabet og pokalen med klubben.

- Han ønskede mig alt det bedste. Han kendte til mine ønsker, og det var årsagen til at han opbyggede holdet uden om mig. Sådan var det, jeg var helt ærlig omkring det her fra starten, fastslår Christian Eriksen over for den italienske avis.

Nu forsvarer han Eriksen

