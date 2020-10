Nu taler hans onde ånd

Christian Eriksen har ingen intentioner om at gro fast på bænken, og Antonio Conte øjner også flere chancer til den danske 10'er

Fuldtid på landsholdet, deltid på klubholdet.

Hjemme i Inter har Christian Eriksen haft meget svært ved at bide sig fast i Antonio Contes startende 11, og danskeren har ofte måtte se kampene ude fra bænken.

Conte har dog ikke glemt sin danske stjerne, der stadig får sine chancer til at funkle.

- Han vil få sine chancer. Det bliver en lang og krævende sæson, så alle skal nok få deres chance, siger den italieneren.

Eriksen håber også selv på, at han ikke selv er blevet fast bænk-inventar. Han har i den seneste uge selv sat ord på spilletiden - eller manglen på samme.

- Jeg håber da så sandelig ikke, at jeg skal sidde på bænken hele efteråret. Det er i hvert fald ikke min intention. Og jeg håber heller ikke, at det er klubben eller trænerens intention, siger målmageren fra Wembley.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Lars Baron/Ritzau Scanpix

Conte stiller dog ingen garanti for, at Eriksen bliver fast mand.

- Om han kommer til at spille lidt eller meget, ved jeg ikke. Jeg gør, hvad der er det bedste for Inter, fortæller Antonio Conte.

Evalueringen på de tre første Serie A-kampe er, at Eriksen langt fra har stået forrest i rækken af midtbanespillere. Godt startede det, da Serie A-premieren gav hele 64 danske minutter af sig.

Siden har antallet af minutter gået den helt gale vej, da kamp to og tre sammenlagt har budt på ti minutter med dansk Inter-deltagelse.

I det netop overståede transfervindue svirrede rygterne om et Eriksen-skifte, men Eriksens hjemby hedder fortsat Milano. Antonio Conte giver heller ikke udtryk for, at middelfarteren skal nogle vejne.

- Jeg er tilfreds med hans rolle hos Inter. Jeg tror, at han er glad for at være i klubben, understreger Inter-træneren.

Artiklen fortsætter under videoen...

Eriksen afviste at rykke til Tyskland under det netop lukkede transfervindue. Video: Signe Skov

Lørdag aften står den på lokalt derby, når Inter og AC Milan skal kæmpe om håneretten i Milano. Om det bliver med Eriksen på banen, må tiden vise. Kampen kan følges LIVE her på siden.

Skrivebordssejr til Juventus - Napoli fratrukket point