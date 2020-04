Nu taler Zlatan om rygter

Der var ikke meget at tage fejl af, da Zlatan Ibrahimovic onsdag prydede forsiden af Italiens største sportsavis La Gazzetta dello Sport under overskriften 'Ibra Bye Bye Milan'.

Svenskerens kontrakt med AC Milan udløber til sommer, og meget tyder på, at det bliver et kort returvisit for Zlatan hos den kriseramte storklub.

I et interview med svenske Dagbladet erkender hovedpersonen da også, at han tvivler på fremtiden.

- Vi får se. Jeg ved ikke engang selv, hvad jeg vil. Det sker noget nyt hver eneste dag, siger Zlatan Ibrahimovic.

Naturligvis med henvisning til den verserende coronakrise, der kan være skyld i, at den 38-årige angriber har spillet sin sidste kamp for AC Milan - og måske i karrieren.

Da han skrev under med italienerne 27. december sidste år, annoncerede klubben, at der var skrevet en option på yderligere et år ind i kontrakten.

Det er uvist, om optionen gælder for begge parter, men det er næppe sandsynligt, at AC Milan udløser den mod Zlatans vilje.

Zlatans fysiske formåen fejler intet til trods for den - i fodboldmæssig forstand - fremskredne alder. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Noget tyder på, at han tager en dag ad gangen i disse tider.

- Hvem kunne forudse dette med corona? Vi må bare prøve at leve og nyde livet. Ikke bekymre os for meget. Jeg har en familie at tage hånd om. Har de det godt, har jeg det godt, siger han ifølge Dagbladet og tilføjer, at han bruger nedlukningen i Italien på at ommøblere sit hjem.

Serie A er naturligvis suspenderet som resten af ligaerne i Europa, og det er fortsat uvist, om sæsonen overhovedet spilles færdig i landet, der er blandt de hårdest ramte af virussen.

Siden skiftet fra amerikanske LA Galaxy for fire måneder siden har Zlatan Ibrahimovic spillet ti kampe og scoret fire mål for AC Milan. Han spillede også i klubben fra 2010-2012.

