Nummer 88 bliver forbudt i Italien

Man ser spillere rundt om i verden, som har et nummer på ryggen, som betyder noget specielt for dem. Det kan eksempelvis være 88, hvis man selv er født i 1988. Men det skal være slut med det nummer nu i Italien.

Deres fodboldforbunds præsident, Gabriele Gravina, har sammen med landets indenrigsminister, Matteo Piantedosi, og sportsminister Andrea Abondi indgået en fælles front mod antisemitisme.

Det skriver den italienske avis La Repubblica.

Nummeret 88 bruges ofte af nynazistiske grupper som et 'heil Hitler', da det ottende bogstav i alfabetet er H. Derudover er der forbud mod at bruge symboler af tilhængere, der kan henvise til nazisme.

Samtidig er der blevet påpeget, at det er den enkeltes ansvar at holde sig til et 'ikke-diskriminerende sprog' i offentlige sammenhænge.

Tidligere på sæsonen var der en Lazio-fan, der havde en klubtrøje på med navnet 'Hitlerson' og nummer 88, som var en hændelse, der trak overskrifter over det meste af Europa. Det blev fordømt af blandt andet Lazio selv.

Tilhængeren, der var tysker, fik endvidere en karantæneordre.

Lazio har et gammelt bånd til facismen i Italien, og det har også tidligere været sådan, at spillere med afrikansk afstamning har udtalt, at det har været voldsomt at opleve, hvordan fansene opfører sig.

Det har den tidligere Juventus-spiller Patrick Vieira tidligere udtalt sig om.

Klubben har også fået bøder for klistermærker med anti-jødiske budskaber.