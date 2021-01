Her er Eriksen nummer et i verden i 2020

Inter-direktør Giuseppe Marotta har allerede bekræftet, at Christian Eriksen er sat til salg og forlader klubben i løbet af januar.

Paris Saint-Germain har længe været udset som den hedeste kandidat til danskeren, men på årets anden dag kan den store italienske sportsavis Gazzetta dello Sport fortælle om en ny bejler til Eriksen.

- PSG er ikke den eneste, der er interesseret i danskeren. I de sidste timer ad 2020 rykkede Valencia også på sig for at forhøre sig om en mulig aftale, skriver avisen.

Den spanske storklub har haft en forfærdelig slutning på 2020 med syv ligakampe uden sejr og ligger kun over nedrykningsstregen på bedre målscore end Valladolid og med ti point til Barcelona og 20 point til førende Atlético Madrid.

Nu går man efter forstærkninger til midtbanen, der ikke skal være alt for dyre, og det er her, at idéen om Eriksen er blevet født.

- Valencia er kun interesseret i en lejeaftale, og Inter skal kunne bidrage med en procentdel af spillerens løn, skriver Gazzettaen, der melder, at Eriksen tjener 55,8 millioner kroner pr. år uden bonusser.

Eriksen kan blive fjerde dansker i Valencia, men er en lejeaftale attraktiv? Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Umiddelbart lyder en bundklub i Spanien måske ikke så tillokkende for Eriksen, men senest har Sport Mediaset på årets første dag kunnet fortælle, at der udover, hvad der eventuelt er på vej fra PSG, ikke er et eneste konkret bud på Eriksen.

Der skulle være interesse fra Manchester United og Arsenal, men ingen bud, og i Inter har man indstillet sig på, at det ikke bliver lige så hurtigt og nemt at komme af med Eriksen, som det var at komme af med Radja Nainggolan, der røg til Cagliari på en lejeaftale på årets sidste dag.

En byttehandel med PSG og deres argentinske midtbanespiller Leandro Paredes har de seneste dage lignet den mest oplagte løsning, men det er pludselig heller ikke nemt.

Det bliver næppe en byttehandel, der fører Pochettino og Eriksen sammen igen. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Paris-avisen Le Parisien kalder nu byttehandlen for 'næppe opnåelig' og fortæller, at Paredes har besluttet sig for, at han med to år tilbage af sin kontrakt med PSG slet ikke vil væk.

Tværtimod øjner han chancen for spilletid, fordi PSG inden for de kommende timer eller dage ventes at præsentere landsmanden Mauricio Pochettino som ny træner i stedet for fyrede Thomas Tuchel.

Omvendt spekulerer lørdagens udgave af Gazzettaen i, at der allerede har været samtaler mellem Pochettino og Eriksen, der kender hinanden fra Tottenham.

Men kommer Paredes ikke til Inter i stedet for Eriksen, så køber italienerne ikke ind.

- Det er end ikke indlysende, at Eriksen vil blive erstattet på holdet. Prioriteten er at sænke lønningerne, lyder det i avisen.

Skulle Eriksen ende i Valencia bliver han holdkammerat med Daniel Wass i klubben, hvor også 80'er-legenden Frank Arnesen og 00-talentet Danilo Arrieta har spillet.

Fredag trænede han i Inter, selvom han lige er blevet far for anden gang kort før nytår.

