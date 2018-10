Ny dramatisk udvikling: Real Madrid tager affære i Ronaldo-sagen

Den portugisiske superstjerne og en af verdens bedste fodboldspillere nogensinde, Cristiano Ronaldo, er i de seneste uger kommet i voldsom modvind, efter at den amerikanske kvindeKathryn Mayorga har anklaget Ronaldo for en voldtægt tilbage i 2009.

Mayorga og Ronaldo indgik i 2009 et forlig uden om retten, hvor hun modtog 375.000 dollars, svarende til knap 2,5 millioner kroner, for ikke at omtale hændelsen igen. En aftale, som Kathryn Mayorga dog hævder er ugyldig.

Og det er netop den aftale, som nu har trukket Cristiano Ronaldos tidligere arbejdsgiver Real Madrid ind i den komplicerede sag.

Onsdag skrev det portugisiske medie Correio da Manhã således, at Cristiano Ronaldo kun underskrev aftalen, fordi den spanske storklub, som netop havde hentet ham i Manchester United, pressede ham til at underskrive i frygt for at sagen ville ramme klubbens image.

Mediet beretter således, at Ronaldo underskrev aftalen mod sin egen vilje, da han også dengang nægtede sig skyldig.

Netop derfor reagerer Real Madrid også nu. I en pressemeddelelse skriver klubben, at den har besluttet at sagsøge Correio da Manhãfor beskyldninger, som de anser som værende "kategorisk falske":

- Real Madrid har ingen form for kendskab til den information, som nyhedsmediet præsenterer angående Cristiano Ronaldo, og klubben havde derfor heller ingen mulighed for at handle, skriver klubben blandt andet på sin hjemmeside.

Cristiano Ronaldo har nægtet sig skyldig på flere sociale medier, og onsdag fortalte spillerens nye advokat Peter S. Christiansen yderligere, at dokumenterne i sagen er falske.

