Ny klub til Ribéry

Han har deltaget i en VM-finale, vundet Champions League samt været med i opløbet om at vinde den fornemmeste individuelle fodboldpris, Ballon d'Or.

Mandag har den 38-årige Franck Ribéry fået sin fremtid på plads i mere ydmyge omgivelser.

Fremover skal franskmanden tørne ud for den nyoprykkede Serie A-klub Salernitana, hvor han blev præsenteret på klubbens stadion mandag. Det skriver Football-Italia.

Vi skal overleve

Den driblestærke kantspiller har fået en etårig kontrakt i klubben, og ifølge ham selv er der kun én ting der gælder, skriver det italienske fodboldmedie.

- Vi har et mål, og det er at overleve. Jeg vil gøre mit bedste for klubben, siger Franck Ribéry.

Ribéry slog igennem i Marseille. Han gjorde sig positivt bemærket under VM i 2006, hvorefter han skiftede til Bayern München, hvor han huserede på venstrekanten i tolv år.

Trods flere skadesperioder formåede han at spille 425 kampe for den sydtyske gigant, hvilket førte 124 mål og 182 assists af sig.

I 2019 skiftede han til Fiorentina, og nu rykker han fra Toscana til mere sydlige himmelstrøg i byen Salerno, hvor Salernitana holder til.