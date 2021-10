Ny kontrakt

Den danske landsholdsanfører Simon Kjær har forlænget kontrakten med den italienske fodboldklub AC Milan med to år, så aftalen nu løber frem til sommeren 2024.

Det bekræfter Milan onsdag på sin hjemmeside.

Simon Kjær har spillet stabilt for Milan i denne sæson, og han er sammen med 29 andre nomineret til den prestigefyldte fodboldpris Ballon d'Or.

Den danske stopper skal slås med stjerner som Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og nordmanden Erling Haaland om hæderen.

Simon Kjær fortalte, at han var stolt over nomineringen i forbindelse med Danmarks 4-0-sejr over Moldova i VM-kvalifikationen tidligere i oktober.

- Det er et kæmpe privilegium at blive smidt i en sådan kategori. Det er en anerkendelse af, at jeg har haft et rigtig godt år på mange punkter, og det er jeg utrolig stolt over, og jeg tager det til mig. Det gør, at jeg er endnu mere sulten efter at spille fodbold og blive bedre.

- Jeg skal blive ved med at holde niveau, og jeg skal hjælpe til på samtlige fronter på og uden for banen, uanset om det er med landsholdet eller med AC Milan, sagde Simon Kjær.

Det er også gået godt på landsholdet for Simon Kjær i det seneste år. Sammen med resten af landsholdet nåede Simon Kjær semifinalen ved sommerens EM-slutrunde.

Med den nye kontrakt kan SImon Kjær også se frem til en klækkelig lønforhøjelse. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger henter danskeren omkring 30 mio. kroner netto i årsløn, men den får med garanti et nøk i den rigtige retning med den nye aftale.

32-årige Simon Kjær er noteret for 66 kampe og 1 mål for Milan indtil videre.

