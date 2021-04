Ny Milan-nedtur

AC Milan og Simon Kjær er efterhånden i overhængende fare for at ende med sorteper i den italienske topstrid.

Mandag aften tabte Milan 0-3 på udebane til Lazio og led dermed sit andet nederlag i træk.

Da Napoli tidligere på aftenen besejrede Torino 2-0, er milaneserne nu dumpet ud af den attraktive top-4 i Serie A.

Kun de fire øverste hold får adgang til næste sæsons Champions League, hvilket man stadig må gå ud fra er Milans mål trods flirten med den omstridte European Super League.

I starten af februar tronede Milan ellers på toppen af Serie A, og klubbens tilhængere kunne begynde at drømme om det første italienske mesterskab i ti år.

Men siden er holdet gået i stå. Lokalrivalen Inter er stukket af i toppen, og nu er Milan blevet overhalet af Atalanta, Napoli og Juventus. Bagfra blander Lazio sig også i striden om Champions League-billetterne.

Det var den argentinske angriber Joaquín Correa, der sparkede romerne på sejrskurs med et mål i begyndelsen af begge halvlege.

Efter blot to minutters spil slap han fri af Milans forsvar og udplacerede Gianluigi Donnarumma i målet. Og kort inde i anden halvleg øgede han til 2-0 ved at tordne bolden i mål fra en halvspids vinkel.

Milan kombinerede pænt og skabte også et par pæne muligheder. Men der manglede lidt snert i angrebet, hvor hverken Mario Mandzukic eller Ante Rebic havde heldet med sig.

I stedet kunne Lazios topscorer, Ciro Immobile, endegyldigt afgøre forestillingen med 3-0-scoringen tre minutter før tid.

Simon Kjær spillede hele kampen i Milans midterforsvar, men kunne altså heller ikke forhindre nederlaget. Milaneserne får nu brug for en heftig slutspurt i sæsonens sidste fem kampe for at spille sig tilbage i det fine selskab.