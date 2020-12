Ny skuffelse for Eriksen

Christian Eriksens Inter kan med en sejr i søndagens hjemmekamp mod Spezia spille sig op på førstepladsen, hvis Milan ikke samtidig vinder udekampen mod Sassuolo.

Træner Antonio Conte har netop offentliggjort startopstillingen, og Christian Eriksen er ikke at finde blandt de startende 11. Eriksen sidder på bænken sammen med andre midtbanespillere som Arturo Vidal og Ivan Perisic, så det er langt fra sikkert, at danskeren overhovedet kommer på banen.

Eriksen har i decembers hidtidige fem kampe siddet fuld tid på bænken i to kampe, mens han to gange er kommet ind i de sidste minutter og blot har haft en enkelt kamp i startsopstillingen. Startpladsen var sidste søndag, hvor Eriksen fik 58 minutter i 3-1-sejren mod Cagliari, men Inter var dog bagud, da danskeren blev skiftet ud.

Sådan ser Inters hjemmebane ud til dagens kamp



Allerede onsdag spiller Inter med eller uden Christian Eriksen igen, når det gælder klubbens sidste kamp i 2020. Her gælder det en udekamp mod Verona, inden det nye år indledes med en hjemmekamp 3. januar mod det absolutte bundhold fra Crotone.

Spørgsmålet er dog, hvor mange kampe i januar Eriksen endnu med at være med i truppen, da transfervinduet åbner her, og alt taler for et skifte for danskeren, hvor klubber som Manchester United, Arsenal, Manchester City, Bayern München, AC Milan, Roma, Atalanta og Paris SG har været nævnt som muligheder.

Vennen ved ikke, at Maradona er død

- Så dumme er vi heller ikke

Arnesen ændrer alt

- Eriksen kostede mesterskabet

Fodboldeksperter: Sådan ser landsholdet ud ved EM i 2020