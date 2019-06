Ny udvikling: Storklub udelukket af UEFA

AC Milan har i længere tid været i skærsilden omkring klubbens muligheder for at komme til at spille europæisk fodbold i den kommende sæson.

Nu lader det til, at de har indgået en aftale med det europæiske fodboldforbund, UEFA.



Det skriver en række store italienske aviser, som blandt andet tæller Corriere della Sera.



Her bliver det beskrevet, at Milan har indgået et kompromis med UEFA, som handler om, at den italienske storklub tager en straf for overtrædelser af reglerne for Financial Fair Play. Her skulle det være i tiden mellem 2014 og 2018.



I forvejen var der en sag kørende, men den var suspenderet af UEFA indtil en afgørelse hos sportens voldgiftsret (CAS) var blevet taget. Men da den først ville blive taget op 14. august, skred man til handling.



Det forventes nu, at der kommer en officiel udmelding om sagen.



Derfor lader det nu til, at Torino bliver det tredje italienske hold i Europa League, mens Roma kommer direkte i gruppespillet, som Milan ellers skulle have gjort

