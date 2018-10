Ny voldtægtsanklage mod Ronaldo

Først var der en - nu er der to.

Det er i hvert fald, hvad advokat Leslie Stoward oplyser til den engelske avis Mail on Sunday.

Han repræsenterer Kathryn Mayorga, der for en uges tid siden indgav anmeldelse om en påstået voldtægt begået af Cristiano Ronaldo på et hotel i Las Vegas tilbage i 2009. Og nu trapper sagen så op.

- Jeg har modtaget en opringning fra en kvinde, der påstår at have haft en lignende oplevelse, siger Leslie Stoward.

Han bekræfter over for Mail on Sunday, at han nu vil overdrage alle hendes oplysninger til politiet, der allerede er i gang med de indledende efterforskninger af den første anklage.

Den blev oprindeligt rejst tilbage i 2009, men den sag landede inden en anmeldelse med et forlig, hvor Kathryn Mayorga modtog knap 2,5 millioner kroner mod at holde sin mund omkring den.

Ni år efter kunne hun altså ikke det og brugte som begrundelse, at hun lider af depression og traumer over sagen, og at hun følte sig presset til i sin tid at skrive aftalen under.

Cristiano Ronaldo har flere gange benægtet at have begået den påståede forbrydelse, og at han vil se frem til politiets efterforskning med ophøjet ro.

I mellemtiden er der kræfter i England - både politikere og kvinderets-aktivister - der arbejder for, at en anden gammel sag bliver genåbnet.

For tilbage i 2005 påstod to kvinder, at også de var blevet voldtaget af Ronaldo på et hotel i London. Den sag faldt dog, da en af kvinderne afslørede, at historien ikke passede.

