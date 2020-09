Nye detaljer afsløret: Ville forgylde Eriksen

Tottenham var klar til at matche en hvilken som helst klubs løncheck til Christian Eriksen for at beholde danskeren

Christian Eriksen skiftede som bekendt Tottenham ud med Inter i vinterpausen, men det var ikke af økonomiske hensyn, at danskeren rev teltpælene op i London og flyttede til Milano.

Det afsløres i et dugfrisk afsnit af Amazon-dokumentaren 'All or Nothing', der går helt tæt på livet i den engelske storklub.

I afsnit fem, som mandag blev frigivet sammen med afsnit fire og seks, er Christian Eriksen til møde med Tottenhams bestyrelsesformand, Daniel Levy, og klubbens manager, José Mourinho, på sidstnævntes kontor.

På mødet vil Christian Eriksen høre til forhandlingerne med Inter.

- Jeg vil bare sige, at jeg synes, at det er en god mulighed for mig at tage til Inter. Jeg ved selvfølgelig, at de har givet et bud, og jeg vil bare gerne vide, hvordan det går, lyder det indledende fra Christian Eriksen.

Daniel Levy svarer, at Inter har sendt buddet et par dage forinden, men at Tottenhams problem er, at klubben har flere skadede spillere.

Derfor tøver man med at ville sige ja til Inters bud, fortæller Levy, inden han pludselig understreger Tottenhams interesse i at beholde danskeren.

- Jeg sagde det til José (Mourinho, red.), og jeg vil gerne gøre det helt klart nu. Fra Tottenhams synspunkt har der aldrig været tvivl. Vi vil ikke have, at du skifter. Fra et økonomisk synspunkt har jeg altid sagt til dig, at uanset hvad en anden klub tilbyder, så tilbyder vi præcis det samme.

- Så der kan ikke være nogen tvivl i dit sind om, at årsagen, til at du vil væk, ikke er økonomisk, siger Daniel Levy.

- Det har det aldrig været, og det ved du, svarer Christian Eriksen.

Daniel Levy ville gå langt for at beholde Christian Eriksen. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Christian Eriksen havde blot et halvt år tilbage af kontrakten med Tottenham og kunne derfor have forladt klubben gratis denne sommer, hvis ikke Tottenham accepterede at sælge ham. Daniel Levy lod sig dog ikke presse i forhandlingerne, fremgår det også af mødet.

- Fra vores side er vi nødt til at få et fair beløb i forhold til de omstændigheder, vi er i. I dagens marked synes jeg ikke, at 20 millioner euro for en spiller med dine kvaliteter er mange penge, så jeg synes ikke, vi er urimelige.

Den rolige diskussion mellem de tre ender med et løfte fra bestyrelsesformanden.

- 20 millioner euro og så vil vi - modvilligt - lade dig gå, lyder det fra Daniel Levy.

Et løfte, han efterfølgende valgte at holde, da Inter endte med at møde Tottenhams krav og købte Eriksen fri.

Han nåede 26 kampe for sin nye klub i den forgangne sæson uden for alvor at slå igennem. Derfor har han allerede været rygtet væk fra Milano igen - det kan du læse mere om herunder:

