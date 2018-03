Nyt fodbold-liv efter FCK-afsked: 5000 fans ventede på ham i lufthavnen

Selvfølgelig er det noget andet at spille med Giorgio Chiellini på nakken, men ellers føler Atalantas Andreas Cornelius egentlig, at han stadig har et fysisk forspring i sit nye fodboldliv som angriber i Serie A

25 kampe og seks scoringer er det statistiske faktum for Andreas Cornelius' første tid som angriber i Serie A-klubben Atalanta, og der har allerede været flere fine fodboldoplevelser undervejs, mens hans klub nåede langt i både Europa League og den italienske pokalturnering og stadig er i spil til de sjove pladser i ligaen.

Han ville da gerne spille fra start i hver eneste kamp, men han er også bevidst om, at der er meget at lære og hård konkurrence om spilletiden, så de første skridt har været tilfredsstillende for den tidligere FCK-angriber, som Tipsbladet mødte over en kop kaffe i Bergamo.

- Selvfølgelig er niveauet langt højere hernede, og det er på alle parametre. Taktisk, fysisk, teknisk... Men fokus er egentlig ikke så anderledes, for i Danmark handler det også meget om det taktiske og det fysiske. Den største forskel er nok på det tekniske niveau, der er markant højere end i Superligaen. Der er mange, der kan lave små detaljer.

- Rent fysisk synes jeg dog stadig, at jeg har et forspring. Selvfølgelig er det noget andet at spille med Chiellini på nakken, men rent fysisk føler jeg egentlig det samme her, som jeg gjorde i Superligaen. Forskellen er så, at forsvarerne bare er lidt hurtigere og læser spillet lidt bedre, mens de også har noget mere hjælp fra holdet, så selvfølgelig er det sværere at score. Men hvad angår min hurtighed og min styrke, så føler jeg stadig, at jeg har mere end de fleste hernede, siger Andreas Cornelius, der heller ikke følte sig blæst væk ved at skifte Superligaen ud med Serie A.

- Jeg har jo erfaringen fra FCK og fra nogle landskampe på et højt niveau, men selvfølgelig kommer man op imod nogle af de allerbedste hold. Juventus er jo et af verdens bedste hold, og når man spiller mod dem, kan man sagtens stå i situationer, som man ikke har prøvet før. For selv om jeg spillede Champions League med FCK, så mødte vi ikke hold af den kvalitet, siger angriberen, der var i Cardiff, da FCK spillede mod netop Juventus og også Real Madrid i det europæiske gruppespil, mens 16/17-sæsonen, hvor Cornelius scorede til 1-1 i Porto, bød på Leicester og Club Brugge som de øvrige modstandere.

Andreas Cornelius i hovedstødsduel med Napolis, Koulibaly. Foto: Matteo Gribaudi

- Det generelle niveau hernede synes jeg egentlig, at jeg var vant til fra de europæiske kampe med FCK og fra et par landskampe også, men forskellen har så været, at jeg er oppe imod det niveau fra uge til uge, ja i perioder har det været hver tredje dag. I FCK havde vi relativt lette kampe i Superligaen, og så var det midtugekampen, man satte sig op til. Her skal man sætte sig op hver tredje dag. Det skal man lige vænne sig til, siger den danske angriber, der tro mod sin rolle på banen peger på et par af de kampe, hvor han selv kom på måltavlen, når han skal udvælge højdepunkter fra de første måneder.

- Der var kampen mod Roma ude, hvor jeg scorede, og hvor vi vandt 2-1, selv om vi var 10 mand i halvdelen af kampen. Det var en fed kamp på en svær udebane. Det var også sjovt at slå Everton 5-1 ude i Europa League, hvor jeg lige kom ind og scorede to.

- Og så var der den pokalkamp, som vi vandt 2-1 ude over Napoli, og som gjorde, at vi gik videre til semifinalerne mod Juventus. Der blev vi godt nok flot modtaget i lufthavnen herude. Der stod vel 5000 mennesker og ventede på os, siger Andreas Cornelius til Tipsbladet og smiler ved mindet om de mange fans, der stod klar.

Men hvordan er det at færdes rundt i Bergamo, når man bærer trøje nummer ni for byens fodboldstolthed, hvordan håndterer angriberen at spille på et hold, der ikke har indlæg som det vigtigste våben, hvorfor tilbringer han rigtig meget tid ude på træningsanlægget, og hvad var egentlig historien med den berømte vikingehjelm i Dublin?

Læs mere: Tipsbladet er på gaden igen, blandt andet med et stort interview med landsholds- og Atalanta-angriber Andreas Cornelius. Køb Ekstra Bladet fredag.

Vil du have Tipsbladet direkte på din tablet, pc og mobil, kan du købe det digitalt her - ekstrabladet.dk/ebladet/<http://ekstrabladet.dk/ebladet/>.

Du kan også vælge at få det leveret Tipsbladet i postkassen hver fredag.

Læs mere og bestil på https://abonnement.ekstrabladet.dk/avis/fredag/

I Tipsbladet fredag får du også:

- Interview med manden, der skabte Sjakhtar Donetsks forbindelse til Brasilien

- Portræt af Paul Pogbas krise i Manchester United

- Superligaens all-star-hold

- VM-landet: Tyskland

- Boguddrag: Danmarks første landskamp

- Superliga-powerranking

- Spansk klumme

- Carlsens Corner

- Spiltips

- Resultater

Cornelius lukkede pokalfinalen mod Brøndby sidste år - se den flotte scoring her: