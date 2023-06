Nyt mirakel som 71-årig

Kan du huske, hvad du lavede i juni 1990?

Var du overhovedet født?

Det var Claudio Ranieri, og for 33 år siden førte han Cagliari Calcio til oprykning i Serie A - 38 år gammel.

Og hvorfor så denne historiske opsummering på en mandag så mange år senere?

Fordi Ranieri søndag gentog bedriften. Nu bare som 71-årig.

Manden, der har prøvet mere end de fleste i international fodbold gennem de seneste tre årtier (blandt andet Premier League-sensationen med Leicester City, pokaltriumf med Valencia og flere oprykninger i flere lande), blev ved årsskiftet ansat i forsøget på at bringe Sardiniens fodboldstolthed tilbage til det bedste selskab i italiensk fodbold.

Ranieri blev hentet til Chelsea i 2000 og ses her fire år senere kort inden sin fyring med blandt andre John Terry og Jesper Grønkjær. Foto: Kieran Doherty/Reuters/Ritzau Scanpix

Han blev ansat i Leicester City i sommeren 2015. Et år senere havde han sikret klubben det vel nok mest sensationelle mesterskab i engelsk fodbolds historie. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Ranieri formåede at gøre det, ledelsen i Cagliari ville have: Sikre oprykning til Serie A. Foto: IMAGO/Ritzau Scanpix

Cagliari lå på det tidspunkt midt i rækken, og efterfølgende har de kun tabt to ligakampe, hvorfor de kvalificerede sig til oprykningsspillet.

Her fortsatte den gode stil med 2-1 over Venezia, inden Parma over to kampe blev sendt ud. I finaleopgørene ventede Bari, og det første opgør endte 1-1 (Bari scorede det udlignende mål i 96. minut).

Men i returopgøret var det så Ranieri og Cagliaris tur til at slutte bedst.

Tre minutter inde i overtiden, hvor vi må formode, at nerverne har siddet helt uden på tøjet, lykkedes det Leonardo Pavoletti at score til 1-0 for udeholdet, og det sikrede altså oprykningen til Serie A, som Cagliari dermed kun var væk fra en enkelt sæson.

Og Ranieri?

Ja, han kan skrive endnu en imponerende bedrift på sit cv.