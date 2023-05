Nyt om guldtræner: - Han er en fri mand

Efter en historisk sæson kan Luciano Spalletti meget vel være færdig i Napoli.

I hvert fald fortæller klubejer Aurelio De Laurentiis, at træneren, der førte Napoli til det italienske mesterskab, har ytret ønske om at holde pause.

Og den karismatiske filmmogul er åben for at afslutte samarbejdet, et år før Luciano Spalletti har kontraktudløb.

- Spalletti er en fri mand, siger Aurelio De Laurentiis i tv-programmet Che Tempo Che Fa, skriver La Gazzetta dello Sport.

- Når nogen kommer og siger: 'Jeg har gjort mit bedste, og en æra er slut. Jeg vil gerne have et sabbatår, selv om jeg stadig har et år tilbage på kontrakten', så kan jeg kun takke ham, og det er kun på sin plads, at han gør, som han vil.

- Jeg ønsker ham alt det bedste, siger klubpræsidenten.

Napoli har endnu ikke meldt noget officielt ud om, at Luciano Spalletti er fortid i klubben, men han har altså præsidentens tilladelse.

Napoli sikrede sig allerede i begyndelsen af maj det italienske mesterskab. Det var første gang i 33 år, at klubben kunne løfte trofæet i den italienske liga.

64-årige Luciano Spalletti kom til Napoli i sommeren 2021 og skulle altså bruge to år på at gøre klubben til mester.