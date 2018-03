Obduktionen forklarer: Derfor døde Serie A-anfører

Fiorentina blev i weekenden ramt af en stor tragedie, da klubbens anfører Davide Astori blev fundet livløs på sit hotelværelse før opgøret mod Udinese i den italienske Serie A.



Den 31-årige forsvarsspiller er siden blevet obduceret, og resultatet er som ventet og først antaget, at Astori døde af et hjertestop. Der peges desuden på, at der ikke skulle have været nogen særlig motivation for det pludselige dødsfald.



Desuden har lægerne fundet frem til, at Fiorentina-spillerens hjerte roligt slog mindre og mindre, som til sidst endte med, at det stoppede med at slå.

Astori æres uden for sin gamle hjemmebane. Foto: GIANNI PASQUINI / IPA

Davide Astoris krop bliver derfor nu gjort klar til, at den skal begraves på torsdag iBasilica di Santa Croce i Firenze.Til ære for Davide Astori bliver alle UEFA-kampene i både Champions League og Europa League indledt med ét minuts stilhed. I den sammenhæng er der stadig tre italienske hold tilbage i de to turneringer.

Alle Serie A-kampe søndag, heriblandt Fiorentinas egen, blev endvidere udsat ovenpå den voldsomme nyhed, der ramte de italienske medier.



Davide Astori nåede i sin karriere at være en del af klubber som AC Milan, Cagliari, Roma og endelig Fiorentina. Desuden fik han 14 landskampe for Italien.

