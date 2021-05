Officielt: Antonio Conte forlader Eriksen og Inter

Christian Eriksen skal have ny cheftræner i sin italienske klub Inter.

Onsdag oplyser den nykårede mesterklub, at 51-årige Antonio Conte stopper med øjeblikkelig virkning, efter parterne er nået frem til en gensidig aftale.

- Klubben vil gerne takke Antonio for hans ekstraordinære job, der kulminerede med at vinde klubbens 19. mesterskab. Antonio Conte vil for altid være en del af historien i vores klub, skriver Inter på sin hjemmeside.

Inter vandt under Contes ledelse i denne sæson klubbens første mesterskab i 11 år, men der har været flere historier om uenigheder mellem cheftræneren og ledelsen gennem det meste af sæsonen.

Antonio Conte er ikke den eneste toptræner, der takker af med guldet om halsen. Læs om en chok-afsked efter et sensationelt mesterskab her.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christian Eriksen var ikke en af Antiono Contes favoritter til at starte med. Men mod slutningen af sæsonen ændrede det sig markant. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Klubben vil angiveligt sælge en eller flere profiler af økonomiske årsager, da man har problemer med at leve op til Det Europæiske Fodboldforbunds (UEFA) regler om Financial Fair Play, hvilket er en forudsætning for at deltage i Champions League.

Da Conte tiltrådte i Inter i sommeren 2019, havde klubben ikke været i top tre i Serie A i otte sæsoner i træk, men allerede i hans første sæson blev det til en andenplads efter Juventus.

Og i anden sæson toppede samarbejdet altså, da Inter brød Juventus’ ni år lange monopol på mesterskabet i Italien.

Med på den guldrejse var Christian Eriksen, der mod slutningen af sæsonen bed sig fast som en af de vigtige profiler i Milano-klubben. Sådan var det ellers ikke i 2020, hvor han for det meste fristede en tilværelse på bænken.

Nedturen kulminerede i december sidste år, hvor Inters direktør, Giuseppe Marotta, fortalte, at Eriksen ikke passede ind i klubbens planer og derfor var sat til salg.

Men danskeren blev ved med at klø på, og belønningen faldt over flere omgange. Først kom spilletiden, så fulgte anerkendelsen og til allersidst blev guldet erobret.

Allerede 2. maj kunne han sammen med holdkammeraterne fejre, at det italienske mesterskab var i hus - med fire spillerunder igen!

Det var Eriksens første Scudetto og Contes fjerde. Den italienske boss har tidligere vundet tre mesterskaber med Juventus, mens han i England tog en Premier League-titel med Chelsea i 2016/17-sæsonen.

Christian Eriksen var som ventet en del af Kasper Hjulmands EM-trup, som dog ikke var helt uden overraskelser. Særligt ét navn kom bag på de fleste.

Efter en hård start på sit italienske ophold er Erksen steget i hiearkiet med flere flotte præstationer - og nu er han sågar elsket i Støvlelandet, fortæller tidligere Inter-stjerne til Ekstra Bladet.