Officielt: Christian Eriksen skifter til Inter

Måneders spekulationer er slut.

Christian Eriksen er officielt Inter-spiller, efter han mandag gennemgik det obligatoriske lægetjek - og nu har underskrevet kontrakten i Milano.

Tirsdag kl. 14 oplyser klubben på sine officielle kanaler, at aftalen er på plads. Kontrakten løber til sommeren 2024.





Kæmpe lønhop

Danskeren ankom i Linate Lufthavnen i Milano mandag formiddag og blev kørt til klinikken Humanitas, hvor Inters eget lægetjek efter alt at dømme forløb helt efter bogen. Derefter gik turen til Serie A's officielle lægetjek på Palazzo CONI.

Tirsdag har Christian Eriksen brugt formiddagen i Inters hovedsæde, inden han satte kursen mod træningsanlægget Appiano Gentile, hvor han mødte sine holdkammerater og træner Conte.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christian Eriksen vinkede til folk i forbindelse med det andet lægetjek i Milano. Foto: Matteo Bazzi/Ritzau Scanpix

Ifølge engelske og italienske medier betaler Inter 150 millioner kroner til Tottenham for at få Eriksen, fem måneder før hans kontrakt udløber.

Derudover skulle Inter være gået med til at betale Ajax de fem procent af beløbet, som de forhandlede sig til, da de solgte Eriksen i 2013. Som en del af aftalen får Tottenham desuden alle indtægter fra en kommende venskabskamp mellem de to klubber.

Ud over ny klub og ny liga venter der også Christian Eriksen en lønseddel på et nyt niveau. Han kommer til at tjene ca. 7,5 mio. euro om året - efter skat. Det svarer til 56 mio. kr. Dertil skal lægges diverse bonusser. Aftalen med Inter løber frem til sommeren 2024.

Video/redigering: Reuters via Ritzau Scanpix/Morten Parsner

Christian Eriksen kan få debut i Coppa Italia allerede onsdag, men det forventes dog, at Antonio Conte gemmer hans debut til weekenden, hvor Inter møder Udinese.

Den 27-årige midtbanespiller kom til Tottenham fra Ajax i sommeren 2013. Han nåede 305 kampe, scorede 69 mål og lagde op til 89 mål i alle turneringer.

Den engelske klub var stærkt interesseret i at forlænge aftalen med Eriksen, men sidste sommer gjorde han det helt klart, at han gerne ville prøve noget nyt. Det får han nu chancen for i Inter, hvor han bliver den fjerde dansker til at få debut.

Du kan følge Ekstra Bladets livedækning af skiftet nedenfor.