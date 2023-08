Officielt: Jesper Lindstrøm skifter til Napoli

Jesper Lindstrøm er klar til en ny, stor udfordring.

Det står klart efter skiftet til de italienske mestre fra Napoli nu er blevet bekræftet på klubbens hjemmeside.

Frankfurt sælger danskeren i en handel, der kan få en samlet værdi på 35 mio. euro - 262,5 mio. kr. på en femårig aftale.

Der er tale om historiens næststørste handel for en dansk fodboldspiller. Kun overgået af Rasmus Højlunds skifte til Manchester United tidligere på sommeren.

Jesper Lindstrøm fik to forrygende sæsoner i Frankfurt, hvor han var med til at vinde Europa League og føre klubben frem i Champions League.

Det var ren optur for den tidligere Brøndby-spiller at skifte til Bundesligaen. Nu venter en udfordring på en endnu højere hylde i en langt større klub med et gigantisk pres udefra.

Netop præstationerne i Champions League sidste efterår fik Napoli til at spærre øjnene op for den 23-årige dansker, der var med til at tabe til italienerne i 1/8-finalen i Champions League tilbage i februar.

Napoli har således haft danskeren på radaren gennem længere tid. Og på trods af interesse fra en række andre europæiske storklubber, blev det de italienske mestre som vandt kapløbet.

Nu kan Jesper Lindstrøm se frem til en ny sæson i Champions League, hvor de italienske mestre er selvskrevne som topseedet, når gruppespillet indledes om et par uger.

Samtidig bliver det en stor udfordring for Jesper Lindstrøm at spille på et hold, der nu skal forsvare mesterskabet i Serie A.

Alt tyder på, at Napoli har arbejdet på at gøre plads til Jesper Lindstrøm på sit mandskab, fordi mexicaneren Hirving Lozano er på vej retur til PSV Eindhoven, hvor han kom fra for nogle år siden.

Jesper Lindstrøm har scoret sit sidste mål for Frankfurt. Nu venter en stor udfordring i Napoli.

Lindstrøm er også ude at sige farvel til sine Frankfurt-fans på Instagram.

'Vi var kun sammen i to år, men hvilken tid, det var. Så mange op- og nedture, men vigtigst af alt, så mange minder. Vi skrev historie sammen! I vil altid have en speciel plads i mit hjerte. Her vandt jeg mit første internationale trofæ.'

'I har en ny fan for livet, og jeg vil altid støtte jer,' skriver han på sin Instagram-profil.

Og kærligheden er tydeligvis gensidig.

- Jesper har spillet en stor rolle i den positive udvikling, vi har været igennem over de seneste to år, siger sportsdirektør Markus Krösche til klubbens hjemmeside.

- Han vil altid minde os om at vinde Europa League, nå den tyske pokalfinale og sidst, men ikke mindst, de mange store øjeblikke i Bundesligaen.

Med skiftet kan Brøndby se frem til en stor, økonomisk kompensation, fordi fodbolddirektør Carsten V. Jensen sikrede en videresalgsklausul i niveauet 15 procent, da han skiftede fra Vestegnen for to år siden.

Det ventes at udløse i niveauet 30 mio. kr. til Brøndby. Et beløb, der ventes at blive udbetalt i rater over kontraktens løbetid.