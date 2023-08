Officielt: Morten Hjulmand skifter til Sporting

Den danske landsholdsspiller og nu tidligere Lecce-kaptajn, Morten Hjulmand, er skiftet til Sporting CP.

Det bekræfter klubben på det sociale medie X

Morten Hjulmand skriver under på en femårig aftale med Lissabon-holdet.

Det portugisiske medie A Bola erfarer, at Sporting betaler 18 millioner euro, svarende til cirka 135 millioner kroner, til Lecce for danskeren.

- Jeg valgte Sporting, fordi det er et stort skridt i min karriere. Jeg vil fortsætte med at udvikle mig som person og som spiller, og det er selvfølgelig en klub, der er kendt for sit arbejde med unge spillere.

- Det er en meget stor klub i Europa med en masse historier og trofæer, og som er vant til at spille i europæiske turneringer, siger Hjulmand i forbindelse med offentliggørelsen.

Flotte præstationer

Hjulmand har imponeret stort i den italienske klub. Lecce overlevede i Serie A sidste sæson, og meget af den ære kan tilskrives ham.

Han har i alt spillet 95 kampe for Lecce, hvor han endda også har etableret sig som klubbens kaptajn.

Men det bliver ikke til flere i denne omgang. Han skal nu prøve sig af på en højere hylde i Portugal.

Morten Hjulmand kommer fra FC Københavns ungdomsafdeling, hvor han som U19-spiller skiftede til tyske Admira Wacker, inden han i 2021 tog til Lecce.

Netop Hjulmands ungdomsklub, FCK, kan du se i aktion i Champions League-kvalifikationen mod Sparta Prag, hvor Ekstra Bladet sender kampen.

