Officielt: Pogba suspenderet efter positiv dopingtest

Paul Pogba er nu blevet foreløbigt suspenderet af det italienske antidopingagentur, Nado Italia, på baggrund af mistanke om brug af doping

Det er nu officielt, efter flere italienske medier mandag aften kunne berette, at den franske stjerne testede positiv for brug af testosteron 20. august.

Det bliver ligeledes nu bekræftet af Nado Italia.

Han bliver suspenderet for overtrædelse af artikel 2.1 og 2.2 i lovgivningen, men agenturet understreger, at suspenderingen er foreløbig, og at der skal tages en ny blodprøve, før det endeligt kan slås fast.

Hvis Pogba ender med at bliver dømt, kan han ifølge AP risikere at blive udelukket fra sporten i fire år.

Testen skulle være taget, efter Juventus' kamp mod Udinese, hvor Pogba sad på bænken hele kampen.

Skræk-comeback

Det har langt fra været det comeback til Juventus, som den 30-årige franskmand havde håbet på.

Han har nemlig været plaget af den ene skade efter den anden, og optrådte kun i seks kampe sidste sæson.

Denne sæson skulle det så have været en frisk start uden skade, men efter tre kampen blev verdensmesteren fra 2018 så ramt af endnu en skade.