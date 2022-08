Officielt: Rasmus Højlund skifter til Atalanta

Det seneste halve år har Rasmus Højlund taget Østrig med storm og bombet mål ind for Sturm Graz.

Derfor tager han allerede nu et kvantespring i sin karriere og skifter til den italienske storklub Atalanta. Det bekræfter Serie A-klubben på sin hjemmeside.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Atalanta købt den 19-årige dansker for 17 millioner euro, svarende til 126 millioner kroner. Han har skrevet under på en kontrakt for de næste fire år med en option på et år yderligere.

Sturm Graz afslører ikke den præcise pris, men oplyser, at salget er det største i klubbens historie.

Ekstra Bladet har tidligere kunnet fortælle, hvordan Sturmz Graz afviste flere bud fra Atalanta, men klubben endte altså med at komme på andre tanker.

- Der er ingen tvivl om, at vi gerne så, at Rasmus blev her i Graz for at forbedre sig. Men i sidste ende vil vi gerne slå fast, at vi ikke ville forhindre ham et skifte til en af de største ligaer i Europa, selvom det sportslige tab selvfølgelig er stort, udtaler sportsdirektør Andreas Schicker til klubbens hjemmeside.

Millioner til FCK

Fredag kunne Ekstra Bladet fortælle, at den brandvarme angriber skulle med et privatfly til Italien for at gennemgå det obligatoriske lægetjek.

I vinter skiftede den 19-årige angriber fra FCK til Sturm Graz, og der falder da også lidt millioner af til de danske mestre.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger får FC København nemlig cirka 19 millioner kroner for Sturmz Graz' salg af danskeren.

Rasmus Højlund har igen og igen fået nettet til at blafre i det østrigske.

I 21 kampe blev det til imponerende 12 mål. Bare i denne sæson nåede danskeren at blive noteret for tre mål i fem kampe i den bedste østrigske række.

Siden har interessen for at hente danskeren været voldsom. Kilder fortæller således til Ekstra Bladet, at klubber som Newcastle, Celta Vigo og Borussia Mönchengladbach alle har været interesseret.

Under hele processen har det dog været belgiske Club Brugge og altså Atalanta, der har været i førersædet. I sidste ende blev det en kamp,som italienerne vandt. Dermed bliver Højlund også holdkammerat med danske Joakim Mæhle.

Atalanta har efter de første to kampe af sæsonen fire point. De ligger aktuelt nummer seks i Serie A.

Søndag møder klubben Verona på udebane.