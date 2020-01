Officielt: Simon Kjær skifter til AC Milan

Sevilla skriver på Twitter, at Simon Kjær er udlånt til AC Milan - danskeren træner allerede med sine nye holdkammerater

Simon Kjær spiller i foråret for AC Milan.

Det blev klart mandag ved middagstid, da Sevilla, der ejer Simon Kjær, bekræftede lejeaftalen med AC Milan. Den italienske storklub har efterfølgende også bekræftet aftalen.

Simon Kjær blev udlejet til Atalanta i slutningen af transfervinduet i sommer. Men det ægteskab blev langtfra lykken for den 30-årige dansker.

Nu skal Simon Kjær i gang med at spille fodbold igen hos den sovende kæmpe fra AC Milan. Han er tiltænkt en rolle som forsvarsgeneral på mandskabet. Milan kæmper lige nu for at komme blandt mandskaberne, der skal spille europæisk fodbold i næste sæson.

I første omgang er Simon Kjær lejet i foråret, men som Ekstra Bladet kunne berette fredag, så har Milano-klubben sikret sig en købsoption, som kan udnyttes til sommer, hvis parterne finder ægteskabet skal fortsætte udover de kommende fem måneder.

Milan har på mange måder været drømmeklubben for Simon Kjær i mange år, men det er altså først i en alder af 30 år, han ender i klubben.

- Det har været tæt på et skifte til Milan flere gange igennem Simons karriere. Men nu passede timingen perfekt, siger Mikkel Beck, der er agent for Simon Kjær.

Foto: Jens Dresling

Han var tæt på et skifte til storklubben, da han forlod Palermo i 2010 til fordel for Wolfsburg. Og tilbage i 2017 var forhandlingerne kommet så langt, at Milanos fans ønskede Simon Kjær velkommen til klubben. Milan blev bare overhalet indenom af Sevilla, der hentede danskeren i Fenerbahce.

Nu kan Simon Kjær se frem til at komme på hold med Zlatan Ibrahimovic, der netop er kommet retur til klubben. Zlatan scorede efter sin tilbagekomst, da Cagliari blev besejret 2-0 i lørdags.

Kort efter kontraktunderskrivelsen var Simon Kjær på træningsbanen med sine nye holdkammerater. Simon Kjær kan debutere for AC Milan onsdag, når SPAL er modstanderen i den italienske pokalturnering.

- Jeg glæder mig over aftalen på Simons vegne og er sikker på, at Milan er det perfekte match til ham. Jeg kan bekræfte, at der er tale om en lejeaftale, hvor Milan har sikret sig købsoption til sommer, tilføjer Mikkel Beck.

Simon Kjær bliver præsenteret ved et pressemøde torsdag på klubbens træningsanlæg, Milanello.

Sevilla ejer den danske landsholdskaptajn, der har kontraktudløb i sommeren 2021. Det virker dog ikke som realistisk, at han vender retur til Sevilla til sommer.

