Officielt: Victor Kristiansen udlejes til Bologna

Victor Kristiansen skifter Leicester ud med Bologna i resten af 2023/24-sæsonen.

Begge klubber meddeler onsdag, at den danske back skifter til Bologna på en lejeaftale, der løber frem til næste sommer. Bologna skriver samtidig på sin hjemmeside, at man har sikret sig en købsoption på 20-årige Kristiansen.

Ifølge engelske Sky Sports giver den Bologna mulighed for at købe Kristiansen for 30 millioner pund, hvilket svarer til 260 millioner kroner.

Victor Kristiansen skiftede sidste sommer fra FC København til Leicester, der dengang spillede i Premier League.

Sidste sæson endte dog med nedrykning for de tidligere Premier League-mestre, men Victor Kristiansen kommer altså ikke til at slå sine folder i næstbedste engelske række lige foreløbig.

Fremover gælder det Serie A, som Bologna har taget hul på med et nederlag og en uafgjort.

Victor Kristiansen var i sidste sæson på banen i 14 kampe for Leicester.

I juni var han med på det danske landshold.

Kristiansen var dog ikke blandt Kasper Hjulmands udvalgte, da landstræneren tirsdag udtog truppen til Danmarks kommende kampe.

I stedet er Kristiansen blevet udtaget til det danske U21-landshold.