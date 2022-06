Oprydning i storklub: Stjerner forsvinder

Juventus er i gang med en større oprydning i angrebet forud for den kommende sæson.

Angriberne Paulo Dybala og Álvaro Morata kommer ikke til at fortsætte i Juventus, som officielt sagde farvel til duoen torsdag.

Dybala havde allerede taget en tårevædet afsked med Juventus-fansene i den sidste hjemmekamp i Serie A i den forgangne sæson.

Og det var også ventet, at Morata ikke fik forlænget sit lejeophold, men skulle tilbage til Atlético Madrid.

Morata har været på et lejeophold i de seneste to sæsoner. Det var den spanske landsholdsangribers anden periode i klubben.

Tilbage i 2014 var Morata også at finde i Juventus-angrebet, og han var med til at vinde to italienske mesterskaber og to pokaltitler. Det blev også til en finale i Champions League.

Morata forlod klubben i sommeren 2016, inden han vendte retur fire år senere. I sine to perioder i Juventus scorede Morata i alt 59 mål.

Dybala satte et endnu større aftryk i Juventus, selv om den seneste periode blev overskygget af lange og mislykkede forhandlinger om en forlængelse af kontrakten, der endte med at rinde ud.

I løbet af de seneste syv sæsoner nåede Dybala at spille 293 kampe for Juventus. Det blev til 115 mål og 45 assister. Han vandt 12 titler med Torino-klubben.

Argentineren er dermed den niende mest scorende spiller i klubbens historie, hvis man tæller mål i alle turneringer med.

De to stjerneangribere var ikke de eneste, der tog afsked med Juventus torsdag. Også den offensive kantspiller Federico Bernadeschi siger farvel efter fem sæsoner og kontraktudløb denne sommer.

28-årige Bernadeschi er noteret for 183 kampe, 12 mål og 20 assister siden skiftet fra Fiorentina til Juventus i sommeren 2017.

Juventus råder stadig over angriberne Dusan Vlahovic, Moise Kean og Kaio Jorge, mens Federico Chiesa og Marley Ake også kan bruges i front.

Der er endnu ikke noget nyt om Dybalas fremtid.