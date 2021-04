Opsang til Eriksen: Kun én var dårligere

Inter kan skimte mesterskabet, men det var ikke uden problemer, da holdet fik sin tiende sejr i hus mod Sassuolo.

Christian Eriksen startede og blev for niende gang ud af 11 starter taget ud før tid - denne gang blot efter en time, da stillingen var 1-0 til Milano-mandskabet.

Efter kampen var der ros til topscorer Romelu Lukaku, der var banens bedste, men ikke ubetinget til angriberens danske makker.

- Man kan se det arbejde, som Romelu har lavet, og jeg glemmer ikke, at folk sagde, at han var overvurderet. Jeg sagde med det samme, at han havde potentiale. Han kunne gøre ekstraordinære ting her, siger siger træner Antonio Conte og fortsætter:

- Christian Eriksen er også vokset. Vi vidste, at det ville blive svært for ham at tilvænne sig til en meget taktisk liga som Serie A. Han kan stadig gøre meget mere, men vi regner med ham.

Hos Gazzetta dello Sport er det kun Achraf Hakimi, der får en værre bedømmelse end Eriksen efter Sassuolo-sejren.

Avisen går til danskeren, der skulle være igangsætter, selvom Inter stod lavt.

Flere gange var han for langsomt ude af starthullerne, vurderer avisen, der har base i Milano.

Foto: Isabella Bonotto/Ritzau Scanpix

Contes tropper har taget en dominerende føring i Serie A, som ellers er vundet af Juventus de seneste ni år.

Inter er forrest i feltet, og de ved, de bliver ved. De ved, der er en nummer to, men der er for langt derned.

Selvom 'Den Gamle Dame' vandt onsdag aften, så har Eriksens klub 11 point til nærmeste forfølger. Ni kampe resterer.

