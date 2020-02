Opsigtsvækkende interview: - Jeg blev gjort til skurk

I et stort interview med BBC fortæller Christian Eriksen om sin svære afslutning i Tottenham, hvor han havde følelsen af at være det sorte får

Christian Eriksen har taget hul på et liv i Serie A og har lukket porten i Tottenham.

Han gjorde det uden at smække med døren. Men afskeden var alligevel ikke uden larm. Så langt fra. For lige siden Eriksen gav udtryk for, at han ville prøve noget nyt, har den sidste tid i Tottenham været en underlig størrelse.

Det fortæller den nye Inter-stjerne i et stort interview med BBC.

Her giver Eriksen indblik i en frustrerende sæson, hvor det ikke kun var medierne og klubber, som spekulerede i hans kontraktforhold.

Landsholdsspilleren oplevede, at Tottenham-tilhængerne begyndte at sige farvel og tak, når Eriksen gik på gaden. Selv om han slet ikke var taget af sted. Eller kendte til sin fremtid.

Og da klubben så begyndte at ramme de dårlige resultater, pegede pilen også danskeren. Det følte han i hvert fald.

- Hvis du har kort tid tilbage af din kontrakt, bliver du det sorte får. Jeg var meget ærlig, da jeg gav interviewet (om at prøve noget nyt, red.), men jeg havde behov for at være ærlig. Jeg vil ikke gemme mig, som en masse andre spillere gør. Alle er forskellige. Jeg var ærlig. Jeg ønskede at sige tingene højt, siger Eriksen til BBC.

- Jeg fik skylden for en masse ting og blev gjort til skurk. Jeg læste, at jeg havde været en dårlig person at have i omklædningsrummet, lige siden jeg havde sagt, at jeg ville forlade klubben. Det var ikke godt for mig at være der, siger den danske landsholdsspiller.

Foto: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images/Ritzau Scanpix

Til sidst var det også bare et spørgsmål om tid. I denne sæson er Eriksen gået fra en hovedrolle til en birolle i Tottenham, og da Inter meldte sig på banen som interesserede, var han ikke i tvivl.

28. januar blev der derfor sat punktum for den spektakulære danske transfer-fortælling, da kreatøren blev præsenteret i Italien.

Her ser han ud til at blive en af hovedarkitekterne på Milano-mandskabet, og allerede på dagen efter sin ankomst blev han sendt i aktion i Coppa Italia.

Italienerne er da også begejstrede for den tidligere Premier League-stjernes entré.

I en afstemning på Tuttomercato blev Eriksen kåret til det bedste vinterkøb i Serie A i de seneste 10 år, ligesom der selvsagt er Eriksen-feber omkring San Siro.

Den kan eskalere søndag aften, når Inter mødes med lokalrivalerne AC Milan.

