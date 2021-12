Overgår alle andre: Eriksen mest googlede person i Italien

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Christian Eriksen har været en de mest omtalte personer i 2021.

Ikke kun i Danmark, hvor han topper listen over årets mest googlede personer.

Det gør han også i Italien, viser Googles oversigt over mest populære søgninger i støvlelandet i år. Globalt er Eriksen den mest googlede atlet foran blandt andre Tiger Woods og Simone Biles.

Eriksen, der kollapsede på banen i en landskamp mod Finland ved EM i sommer, er på kontrakt i den italienske storklub Inter.

Christian Eriksen skiftede til Inter fra Tottenham i januar 2020. (Arkivfoto) Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Danskeren topper listen over mest googlede personer i Italien foran tennisspilleren Matteo Berrettini og landets premierminister, Mario Draghi.

På fjerdepladsen finder man en anden fodboldspiller i skikkelse af målmanden Gianluigi Donnarumma, der sammen med resten af det italienske landshold vandt EM i fodbold i 2021.

Bandet Måneskin, som har en dansk bassist og vandt det europæiske melodigrandprix i maj, er nummer fem.

Mens Eriksen altså er på lønningslisten i Inter, har han med al sandsynlighed spillet sin sidste kamp i Italien. I ligaen Serie A må man nemlig ikke spille med en pacemaker, som den Eriksen efter sit hjertestop fik indopereret.

Eriksen selv har endnu ikke meldt ud, om han vil fortsætte med at spille fodbold. I sidste uge kom det dog frem, at han holder formen ved lige ved blandt andet at selvtræne på OB's træningsanlæg i Odense.