Overraskende klub melder sig ind i Eriksen-kapløb

Der har været talt meget om Real Madrid, Barcelona og sågar Juventus, men nu melder en ny italiensk storklub sig på banen for at hente den danske stjerne, fortæller Gazzetta Dello Sport

En gymnasie-elev i 3.g og Christian Eriksen har mindst en ting til fælles.

De får begge dette spørgsmål konstant: Hvad skal du så efter sommerferien?

Det kan være svært at svare på for en teenager, men nok endnu sværere for den danske Tottenham-stjerne, som til gengæld bliver ved med at levere varen på sit klubhold, selvom der sættes store spørgsmålstegn omkring fremtiden.

De store spanske klubber er blevet nævnt, mens også Juventus har været bragt i spil. Men nu er der en ny aktør på banen.

Ifølge den store italienske sportsavis Gazetta Dello Sport skulle Milano-klubben Inter være interesseret i Eriksen.

Foto: Ritzau Scanpix

Den lettere slumrende kæmpe med 18 italienske mesterskaber vandt senest Serie A i 2011 og Champions League i 2010, men er opsat på at vende tilbage til tinderne.

Først og fremmest ønsker man at lukke gabet til Juventus og også Napoli, som også i denne sæson har distanceret dem. En tredjeplads er ikke nok for den forvente klub.

Transferguru så ham tirsdag

Ifølge Gazetta'en skulle Inter have sendt sportsdirektør Piero Ausilio til London for at se på danskeren i Champions League-opgøret mod Manchester City. Det blev han formentlig ikke skuffet over.

Den 44-årige napolitaner betragtes som en dygtig herre inden for sit fag og har også været i spil til en post i Arsenal.

Nu er hans projekt dog at få struktureret Inter-mandskabet, der ser ud til at skulle miste profiler som Ivan Perisic og udskældte Mauro Icardi.

Om det lykkes at hente Eriksen, må tiden vise. Danskerens kontrakt med Spurs udløber i sommeren 2020.

