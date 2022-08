Overrasker: Ville elske samarbejde med Ronaldo

Historien om at ingen i Europa gider arbejde sammen med Cristiano Ronaldo er løgn.

I Napoli står en mand, der gerne vil.

Meget gerne.

Han hedder Luciano Spalletti og er cheftræner for byens Serie A-mandskab. Et hold der i øvrigt også er kvalificeret til Champions League-gruppespillet.

Der har ifølge Spalletti ikke været kontakt mellem parterne, men adspurgt af lokale journalister lægger han ikke skjul på, at et samarbejde med den portugisiske legende ville være fedt!

- Tilføje en Cristiano til min samling? Det ville alle da. Jeg vil gerne vide, hvilken træner, der ikke vil arbejde sammen med ham. Noget man vil kunne tale om resten af sit liv.

Luciano Spalletti i aktion i Serie A-kampen mellem Napoli og Monza 21. august. Foto: Alberto Pizzoli/AFP/Ritzau Scanpix

- Vi taler om en spiller, der har vundet Champions League mange gange, der har scoret flere mål end nogen anden, der er at finde i alle afkroge af banen, og der kan løse problemer på egen hånd, siger Spalletti.

Men altså...Napoli og team Ronaldo er ikke i dialog. Så vidt Spalletti ved.

- De Laurentiis (Napolit-præsident, red.) har fortalt mig, at han ikke har modtaget nogle tilbud, og jeg synes ikke, det er realistisk de næste dage, siger Spalletti med henvisning til, at transfervinduet lukker onsdag aften.

Cristiano Ronaldo er ved at vænne sig til at begynde på bænken, når Manchester United spiller. Senest lørdag mod Southampton.

Samtidig synes forholdet til manager Erik ten Hag ikke at være det bedste, hvorfor der er blevet spekuleret vidt og bredt i et skifte for stjernen, der står til at skulle gå glip af Champions League-fodbold for første gang siden debuten for United i 2003.

