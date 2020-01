Overstråler Zlatan: Danskermål i Milano

Landstrænerduoen Åge Hareide og Ebbe Sand har formentlig skævet til søndagens tidlige Serie A-kamp.

To af forsvarsspillerne fra det danske fodboldlandshold var nemlig i aktion, da Simon Kjærs AC Milan vandt 3-2 over Jens Stryger Larsens Udinese.

Stryger scorede til 1-0 tidligt i kampen, og med fem minutter igen lagde han op til 2-2-målet, men Ante Rebic' fuldtræffer i tillægstiden sørgede for Milan-sejr.

Simon Kjær var for anden kamp i træk med i startopstillingen, efter at han skiftede et lejeophold i Atalanta ud med et lignende i Milan.

Han så til, da landsholdskollegaen efter seks minutter bragte Udinese i front med et velplaceret spark fra distancen.

Stryger var opmærksom, da Milan-keeper Gianluigi Donnarumma drønede ud af feltet og efterlod et frit mål bag sig.

Den tidligere Brøndby- og FC Nordsjælland-spiller prøvede optimistisk, og hans forsøg drejede ind i det tomme bur.

Fotos: Ritzau Scanpix/MARCO BERTORELLO

I pausen blev kroatiske Rebic skiftet ind, og han kvitterede for tilliden ved at skovle bolden i nettet kort inde i anden halvleg.

Simon Kjær var tæt på at lave selvmål, men slap med skrækken, og i den anden ende bragte franskmanden Theo Hernandez Milan på 2-1.

Zlatan Ibrahimovic, der netop er vendt tilbage til Milan, sparkede på overliggeren i forsøget på at lukke kampen i slutminutterne.

Det lykkedes ikke, og i stedet blev der udlignet, da Stryger Larsen igen rykkede med frem og denne gang serverede bolden for Kevin Lasagna, som pandede den i nettet til 2-2.

Dybt i tillægstiden lykkedes det alligevel Milan at tage de tre point. Rebic blev matchvinder med et fladt spark, og så gik tilskuerne på San Siro amok.

