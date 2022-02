Overtager førstepladsen

Den bedste italienske fodboldrækker har fået nyt tophold.

Efter en dramatisk 2-1-sejr på udebane i den vanskelige kamp mod Lazio er Napoli nu det hold, som de øvrige toprivaler skal jagte.

Den jævnbyrdige dyst i Rom blev afgjort dybt inde i tillægstiden, hvor spanieren Fabián Ruiz gjorde det til 2-1. Målet fik alle Napolis spillere, stabsmedlemmer og fans til at gå amok i vild jubel.

Det var kulminationen på en dramatisk slutfase, hvor Lazio havde udlignet kort forinden på en fantastisk flugter af Pedro.

Målscoringen blev åbnet af Lorenzo Insigne efter lidt mere end en times spil.

Her tvang et aggressivt Napoli-hold Lazios spillere til at lave en fejl i opspillet, og efter et par hurtige afleveringer blev bolden trillet hen mod Insigne, som fra buen på straffesparksfeltet resolut bankede bolden fladt i kassen.

Den 163 centimeter høje Insigne fik bolden i mål yderligere en gang kort efter, men scoringen blev underkendt for offside.

I fredags spillede både AC Milan og Inter uafgjort, og det var derfor, at Napoli havde muligheden for at stryge til tops i Serie A.

Det så dog ud til, at den mulighed var misset, da Pedro udlignede i det 88. minut, men til sidst tippede kampen alligevel Napolis vej, da Fabian Ruiz smækkede bolden i mål ved stolperoden.

Napolitanerne vandt senest Serie A i 1990, hvor Diego Maradona var en af nøglerne til klubbens andet og seneste mesterskab.

Tidligere søndag fik AS Roma fuldt udbytte af en udekamp mod Spezia.

I det niende minut af anden halvlegs tillægstid sikrede Tammy Abraham en 1-0-sejr på straffespark. Som følge af den meget sene sejr er José Mourinhos mandskab nummer seks.